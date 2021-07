YouTube Shorts, le “TikTok” de Google désormais disponible pour tous en France

Présentait en septembre 2020, YouTube Shorts donnait clairement une impression de déjà vu. Avec la possibilité de créer, d’éditer des vidéos courtes et de les publier directement depuis le téléphone, la ressemblance avec TikTok est forte.

Jusqu’à maintenant disponible en version bêta et uniquement pour quelques utilisateurs, à partir du 14 juillet elle sera disponible pour l’ensemble des français. Tout laisse donc penser qu’un déploiement international devrait intervenir prochainement afin de s’étendre à plus de 100 pays.

A l’occasion de l’ouverture de sa bêta à tous, YouTube Short propose de nouvelles fonctionnalités. L’une des principales se nomme Remix. Elle permet de “reprendre des extraits audio de vidéos YouTube” ou “d’ajouter du texte, des filtres ou des sous-titres automatiques” à vos vidéos courtes. A noter que les créateurs de contenus seront soutenus par Google. En effet la firme de Mountain View prévoit de leur laisser le choix d’autoriser la réutilisation ou non de leurs contenus pour des “Shorts”.

Pour finir, Google compte mettre à disposition plus de 2 millions de musiques à l’aide de 250 labels et éditeurs de musique du monde entier tel que Universal Music Group, Sony Music Entertainment etc… Il sera aussi possible “d’ajouter des vidéos de la galerie de votre téléphone aux enregistrements réalisés avec la caméra Shorts”



Source : YouTube