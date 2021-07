Free Flex laisse perplexe, une Freebox qui fait rêver… vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free Flex déçoit des Freenautes qui en attendaient plus

La semaine dernière, l’opérateur de Xavier Niel lançait son offre misant sur la transparence, la liberté et la flexibilité. Si certains s’attendaient à un réel bouleversement du marché, la solution d’offre de location améliorée a un goût un peu amer.

Certains ne savent pas quoi penser de cette nouvelle offre…

Mais d’autres y voient tout de même des avantages et un bon point pour les moins geeks.

Un troisième échelon pour la révolution ?

Si certains se retrouvent déçus, il ne faut pas enterrer la révolution mobile trop tôt. En effet, on peut encore s’attendre à un troisième pallier pour ce chamboulement du marché, avec un remaniement de son forfait à 2€. Et les Freenautes sont plein d’idées.

Free Pro fait rêver les Freenautes les plus geeks, mais…

Quelques mois seulement après s’être lancé sur le marché des entreprises, l’opérateur de Xavier Niel revendique déjà 6000 clients. Un bon démarrage donc, qui fait rêver les Freenautes, imaginant une Freebox aux capacités de la pro, mais destinée au grand public. Si cette optique est peu envisageable, fofomm propose une idée un peu plus réaliste de l’impact de la Freebox pour les entreprises sur le marché grand public.

Les investissements de Free pour la Ligue 1 font jaser

En discussion avec la LFP sur le prix de son lot numérique, Free attend avec impatience le coup d’envoi de la prochaine saison du championnat de France de football, début août, avec une application Free Ligue 1 Uber Eats flambant neuve. Mais certains se plaignent d’un investissement dans une application plutôt que dans le réseau, bien que l’un n’empêche pas l’autre…

L’IPV6 mobile à 100%, possible ?

Dans son dernier rapport sur l’état d’Internet en France, où un nouvel indicateur sur les débits mobiles a fait son apparition, l’Arcep s’intéresse à la transition vers l’IPv6 opérée par Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Et il y a encore du boulot, y compris pour l’opérateur de Xavier Niel. L’Arcep invite ainsi les opérateurs à “poursuivre leurs efforts pour accélérer la transition”. Le bas blesse majoritairement sur le mobile et pour certains, la raison est très simple.