La révolution mobile de Free : une fusée à 3 étages, dont le dernier pourrait être le plus étonnant

Quel va être le nouveau forfait d’entrée de gamme de Free Mobile ?

Xavier Niel l’avait annoncé à Univers Freebox lors du lancement de la Freebox Delta, Free allait lancer une révolution mobile. IL y a un peu plus de 2 ans, le fondateur de l’opérateur nous expliquait “On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…” a précisé Xavier Niel. Et de préciser : “on a fait une révolution en 2012 [sur le mobile] et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”.



Finalement, cette révolution arrive en plusieurs étapes, dont la première a été le lancement de la 5G avec un réseau national dès le lancement, un tarif qui ne bouge pas et un forfait qui a gagné en data, passant de 100Go à 150Go pour les non abonnés Freebox. Le deuxième étage de la fusée concerne bien, comme annoncé, la distribution et les terminaux, avec le lancement ce mardi de Free Flex, qui permet de bénéficier d’un smartphone sans se ruiner. Ces deux nouveautés auraient d’ailleurs dû être annoncées ensemble.

Mais cette révolution annoncée ne devrait pas s’arrêter là puisque si Free a fait évoluer son forfait à 19,99€/mois (ou 15,99€/mois et 9,99€/mois pour les abonnés Freebox) et son forfait intermédiaire, il n’ pas touché à son forfait 2€/mois. Celui-ci ne permet même pas de bénéficier de l’offre Free Flex. Pourtant, trimestre après trimestre, l’opérateur annonce que c’st son talon d’Achille et que c’est celui-ci qui lui fait perdre des abonnés.

Il est donc temps pour Free de réagir, et de modifier en profondeur ce forfait d’entrée de gamme, qui est maintenant devenu obsolète. Sa marge de manoeuvre est cependant faible puisqu’il ne peut pas cannibaliser ses deux autres forfaits tout en restant à un tarif très abordable et en permettant les usages d’aujourd’hui, avec évidemment plus de data. Il faut donc réinventer entièrement ce forfait 2€, qui pourrait éventuellement voir son prix augmenter légèrement. Mais ajouter un peu de data ne sera certainement suffisant, s’il veut révolutionner les forfaits d’entrée de gamme, il faudra faire davantage, en intégrant peut être des services, et pourquoi pas un téléphone d’entrée de gamme offert (en échange d’un engagement par exemple, d’une petite hausse de tarif du forfait) afin de s’adresser aux tous petits budgets, qui sont la cible initiale de ce forfait.

N’hésiter pas à donner votre avis sur ce futur forfait d’entrée de gamme que pourrait proposer Free.