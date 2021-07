Free Mobile : les abonnés ciblés par un nouveau phishing surfant sur la refonte de la boutique en ligne

Plus c’est gros, plus ça passe. Mais là, non.

“Félicitation! La machine à cadeaux est de retour”, annonce le sujet d’un e-mail censé provenir de Free Mobile. “Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre nouveau magasin en ligne, saisissez donc cette occasion et tentez votre chance. Nous sélectionnons un petit groupe de clients et nous leur offrons la chance de recevoir des cadeaux ! Cela ne vous prendra qu’une minute pour recevoir un prix fantastique”, explique la missive.

La refonte de la boutique en ligne sur fond de lancement de la nouvelle offre Free Flex serait donc l’occasion de faire des cadeaux. Sauf que l’e-mail a très peu de chances de tromper le destinataire avec son adresse d’expédition sans lien avec l’opérateur et sa présentation bâclée.

Cette dernière consiste d’ailleurs en une image cliquable et quelques liens pointant vers une adresse à rallonge douteuse. Raison de plus pour ne pas cliquer et envoyer illico presto l’e-mail à la corbeille.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.