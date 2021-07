Orange et Smartkey font évoluer les villes intelligentes grâce à une carte SIM

La ville intelligente ou smartcity est un concept qui a le vent en poupe depuis plusieurs années. Orange et Smartkey ont donc décidé de travailler main dans la main afin de créer « une clé virtuelle » à destination de ce que pourraient être les villes du futur.

La ville intelligente à pour promesse d’apporter de la fluidité et de l’efficacité aux services public que ce soit d’un point de vue logistique ou d’énergie tel que l’éclairage public, la gestion du réseau d’eau potable, la mobilité urbaine (gestion du trafic, location de vélo… etc)

Afin de rendre tout cela possible, de nombreux capteurs connectés sont reliés entre eux et fonctionnent en harmonie. Ceci est appelé l’Internet des objets ou encore IoT. A l’image d’un orchestre, tout le monde doit être sur la même longueur d’onde et suivre un seul et unique chef afin d’éviter toute fausse note.

Dans cette optique, Orange et Smartkey se sont associés afin de proposer la toute première carte SIM BioT (Blockchain Internet of Things). Comme indiqué dans son nom, cette carte SIM utilisera la technologie Blockchain pour rendre la gestion des capteurs sécurisée, fluide et rapide. Par exemple, des véhicules de secours pourront intervenir plus rapidement à l’aide de cette carte SIM en abaissant les bornes d’accès aux rues piétonnes ou en ouvrant les barrières de sécurité au moment où ils approchent. D’ailleurs, ce dispositif a été testé dans la ville d’Olsztyn en Pologne. Depuis ses phases de tests, Orange a déjà distribué plus de 2 millions de cartes SIM à travers 80 villes polonaises. Les deux sociétés comptent bien étendre leur partenariat à l’échelle mondiale dans pas moins de 2 000 villes.

Source : Futura