Free Mobile : voici comment retrouver l’ancienne offre de location sans option d’achat

Si Free oriente désormais les abonnés vers une offre de location avec option d’achat, son offre de location classique, sans option d’achat, reste malgré tout disponible. Nous vous montrons d’ailleurs comment y accéder.

Lors de l’acquisition d’un mobile en passant par sa boutique en ligne, Free propose désormais l’achat au comptant et l’offre Flex. L’opérateur de Xavier a toutefois annoncé sa volonté de conserver le paiement en 4x sans frais et la location classique. Ces moyens de paiement seront simplement moins visibles.

Pour retrouver la location classique, il faut ainsi se rendre tout en bas du site https://mobile.free.fr/. Dans les derniers liens du bloc “Offres & Services”, vous verrez “Ancienne offre de location sans option d’achat” et “Nouvelle offre de location avec option d’achat”. Cliquez sur la première.

Vous arrivez alors sur une page où seule la location sans option d’achat est disponible comme mode de paiement. Le nombre de smartphones proposés est d’ailleurs restreint par rapport à la location avec option d’achat. Comme auparavant, il y a seulement des modèles haut de gamme d’Apple et Samsung.

Il ne reste alors qu’à sélectionner le terminal de son choix et à l’ajouter au panier. D’après nos propres constations, le prix affiché au moment de la commande est différent de celui visible sur la fiche du mobile. Nous avions en effet 5 euros de plus au moment de la commande : 20 euros au lieu de 15, 23 euros au lieu de 18 ou 25 euros au lieu de 20. Nous pensons à un bug et avons contacté l’opérateur pour en savoir plus.

Pas de trace en revanche du paiement en 4x sans frais, censé être lui aussi toujours d’actualité. Peut-être ce mode de paiement réapparaîtra-t-il d’ici peu sur le site de l’opérateur. Pour l’instant, nous n’avons pas réussi à le trouver.