Free Pro revendique 6000 clients depuis son lancement, le CAC 40 intéressé

Plus de 6000 TPE et PME ont déjà souscrit à l’offre Free Pro. Certains grands groupes du CAC 40 devraient aussi franchir le pas selon le directeur général d’Iliad.

Lancé le 23 mars sur le marché des entreprises avec l’ambition d’atteindre une part de marché de 4 à 5% en 2024 et un chiffre d’affaires d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024, Free estime aujourd’hui que ses débuts sont positifs. « En à peine 2 mois et demi, nous avons plus de 6000 entreprises qui nous font confiance, il ne faut pas oublier que l’on s’est lancé en plein confinement », s’est félicité sur le plateau de BFM Business ce matin le directeur général d’Iliad, Thomas Reynaud. Pour rivaliser avec Orange et se montrer le plus visible possible, Free Pro met les petits plats dans les grands en commercialisant son offre non seulement dans les Free Centers et sur son site internet mais aussi par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires. L’opérateur a ainsi déjà signé en avril un contrat de distribution avec le leader du high-tech LDLC et Ricoh France.

Si le coeur de cible de Free est avant tout les entrepreneurs, petites et moyennes entreprises, il s’ouvre aujourd’hui aux grands groupes qui lui font les yeux doux. «La surprise provient de certains grands groupes français du CAC 40 présents dans la distribution qui sont très intéressés par notre solution modulaire Free Pro », confie Thomas Reynaud.

La Freebox Pro a des atouts

Il faut dire que l’offre imaginée par Free a de quoi séduire. Sa Freebox Pro 100% fibre 10G Epon doté WiFi “puissant” tri-band, associé à un répéteur WiFi et un modem externe Backup 4G, surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gibits/s et 1 Gbit/s en upload.

Prévue pour durer 10 ans, cette Freebox, rackable en baie informatique, s’autodiagnostique en permanence et envoie des données à l’opérateur grâce à un module d’Intelligence Artificielle. Côté support, Free Pro c’est la promesse de répondre en moins de 8 heures aux questions, grâce à des experts basés en France, et au support dédié aux professionnels. Pour simplifier le stockage des données, l’opérateur a aussi inventé une nouvelle fonctionnalité NAS pour regrouper l’ensemble des DATAS de l’entreprise en toute sécurité. Sans oublier son forfait Pro 150 Go 4G+ et 5G avec assistance dédiée. Pour les abonnés à l’offre fixe Freebox Pro, une première ligne mobile est offerte. Les suivantes coûtent 9,99 euros HT par mois chacune.