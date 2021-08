OQEE by Free : l’application mobile se met à jour avec plusieurs améliorations et corrections à la clé

Au tour de l’application mobile pour Android de profiter d’une mise à jour. Il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur avec plusieurs optimisations et corrections.



OQEE a reçu une mise à jour sur le player Free Pop, mais également sur les smartphones et tablettes Android. Estampillée 1.0.28, celle-ci fonctionne avec Android 7.1 et supérieur. Elle apporte plusieurs améliorations et corrections.

Côté améliorations, les développeurs annoncent la possibilité d’aller au programme suivant / précédent en fonction des règles de timeshift, la mise à jour des contenus sur l’onglet “En direct” après 15 min de vidéo en plein écran et la possibilité de supprimer l’historique de recherche. Sans oublier l’ajout de la possibilité de faire défiler l’écran “Confidentialité” afin de valider la page

Du côté des bugs ensuite, ils indiquent la correction de la discontinuité de la barre de progression lorsqu’on revient en arrière, la résolution du changement de profil qui pouvait être mal synchronisé, la disparition de l’erreur DASH 1199 et fin de l’impossibilité de sortir du player en plein écran si une erreur de flux se produisait.

Pour rappel, l’application TV OQEE by Free donne accès à plus de 550 chaînes TV en direct, dont 220 incluses, et à de nombreux replays. Elle propose en outre des fonctions avancées telles que la gestion des profils, le contrôle du direct, le start-over et enregistrement dans le Cloud.