Piratage : les données de plus de 40 000 cartes bancaires françaises sont en fuite

Un vendeur de données bancaires volées propose un échantillon gratuit. Un million de cartes bancaires sont en fuite, dont plus de 40 000 françaises.

Les reventes d’informations personnelles dérobées ne sont pas rares et font régulièrement parler d’elles. Un revendeur indique d’ailleurs avoir en sa possession une vaste base de données bancaires et tente aujourd’hui d’attirer les éventuels acheteurs en publiant gratuitement une partie. Un petit coup de pub, en somme.

Ce sont ainsi un million de cartes bancaires, sur un total de plus de 2,6 millions, dont les données ont été dérobées en 2018 et 2019 et viennent d’être mises en ligne. Des cartes bancaires dont la validité va d’ailleurs jusqu’en 2027 pour certaines.

Parmi elles, plus de 40 000 sont françaises. La fuite concerne en effet plusieurs dizaines de pays, parmi lesquels la France, mais aussi l’Australie, la Belgique, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Luxembourg, le Maroc et la Turquie.

Concernant les données publiées, il y a les noms des propriétaires, les numéros à 16 chiffres, la date d’expiration et le code de vérification, mais également des adresses postales, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des adresses IP.

Source : Zataz