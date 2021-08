Meteor : l’application utile pour tester la qualité de votre connexion internet sur mobile et en WiFi évolue

Petit lifting pour Meteor et amélioration de son outil de performance sur Android.

Après avoir lancé une carte de couverture sur son application de speedtest sur Android, puis avoir augmenté sa précision avant d’intégrer la 5G, Meteor se refait une beauté visuellement. Dans cette version, le design de tous les écrans a été rafraîchi, la carte de couverture a aussi été “nettoyée”. L’outil de performance des applications a aussi été optimisé avec un “tas de nouvelles apps ajoutées pour que vous puissiez tester les performances”.

Disponible gratuitement sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple, Meteor fait partie des applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet en 3G, 4G, 5G ou Wi-Fi. À l’issue des mesures, celle-ci chiffre le débit descendant (téléchargement/réception), le débit montant (envoi/émission) et le ping. Elle indique par ailleurs si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 parmi plusieurs dizaines disponibles, incluant les populaires Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Gmail, Netflix, YouTube, Spotify, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Clash Royale et Pokémon Go). L’outil se propose également d’accompagner les néophytes avec l’intégration d’un compagnon virtuel (Le Monstre Cosmique) apportant des explications et l’utilisation de codes couleur pour faciliter la compréhension des résultats.

L’application permet par ailleurs de comparer la couverture de différents opérateurs, grâce à une nuance de couleurs allant du rouge pour de mauvaises performances à vert pour une bonne couverture. Vous pouvez naviguer sur la carte ou rechercher une ville et même vous rendre compte du niveau de couverture et de la force du signal au niveau de la rue.

A noter qu’il est possible de participer afin d’étoffer cette carte, en collectant et partageant vos données de couvertures et les statistiques de vos opérateurs. Vous êtes alors guidés pour permettre la collecte de données de localisation dans les paramètres de votre smartphone. Vous deviendrez ainsi un “Super utilisateur”.