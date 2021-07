Free annonce l’ouverture de sa 135e boutique dès demain

Et un Free Center de plus mais où ça ? A Châteauroux.

L’opérateur de Xavier Niel poursuit sa stratégie de quadrillage de l’Hexagone avec son réseau de distribution afin d’être au plus proche de ses abonnés et prospects. Ce vendredi 23 juillet, Free inaugurera ainsi sa 135e boutique, dans le centre-ville de Châteauroux, préfecture du département de l’Indre en région Centre-Val de Loire. Une bonne nouvelle pour les freenautes de cette ville de 60 000 habitants, puisque le Free Center plus proche était situé jusqu’à présent à Bourges, à 67km.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Châteauroux !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Châteauroux !

L'équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Cette nouvelle boutique profitera de la toute nouvelle évolution au sein du réseau de distribution de l’opérateur : la possibilité d’acheter directement son smartphone en boutique en achat comptant ou via la nouvelle offre Free Flex et de repartir tout de suite avec.

Récemment, Free a ouvert de nouveaux Free Centers à Castres , Mâcon et Thionville, et à Paris dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues dans les prochaines semaines à Limoges, Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo ou encore à Arcueil au sud de Paris, à La Roche-sur-Yon, Rouen et Nevers.