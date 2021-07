Chrome sur iOS : il est désormais possible de sécuriser les onglets privés avec Face ID

La nouvelle mise à jour de Chrome sur iOS apporte une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière offre encore plus de confidentialité lors de vos navigations privées.

Les utilisateurs de Chrome 92 sur iOS vont bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité. Et plus particulièrement lors de leur navigation privée. Dans un souci d’offrir toujours plus de sécurité, Google propose le mode “Incognito” sur son navigateur.

Lorsque vous utilisez Chrome sur votre appareil en navigation privée et que les onglets ne sont pas fermés, ces derniers seront toujours présents lors de la prochaine visite et donc visibles. Avec ce nouveau mode, l’accès à ces onglets sera protégé via un mot de passe, le Face ID ou encore le Touch ID.

À noter que cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Il faudra dans un premier temps vérifier que l’application Chrome 92 dispose bien de la dernière mise à jour. Ensuite, il faudra l’activer depuis les paramètres de l’application Google Chrome, dans la section “Confidentialité”. La fonctionnalité “Verrouiller les onglets de navigation privée” apparaitra afin d’être activée.

En bonus, grâce à cette mise à jour il sera possible de faire une capture de la page Web entière avec l’option “page complète” disponible en haut de l’éditeur de capture d’écran.

Cette mise à jour est en cours de déploiement et pourrait prendre quelques jours à arriver pour l’ensemble des utilisateurs de Chrome sur iOS.

Source : Clubic, MacRumors