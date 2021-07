Phishing : un cadeau pour la rentrée pour piéger les abonnés Free

Non, Free ne vous offre pas 90€ pour fêter la rentrée scolaire.

Les arnaqueurs ne prennent pas de vacances. Cette fois, les auteurs d’un phishing tentent de duper les abonnés Free en prétextant 90€ de réduction, puis de gagner carrément un smartphone…

Dans ce mail dévoilé par Freeiphone.fr , on vous appâte avec l’intitulé “Important : Célébrez La Rentrée Soclaire avec Ce Bon d’Achat (90 Euros) 969116“. Pour ceux qui n’auront pas directement envoyé le mail à la poubelle face à toutes ces majuscules, vous arrivez ainsi sur un mail reprenant l’image d’un Free Center, avec un texte vous indiquant que vous avez été sélectionné pour recevoir cette offre exclusive.

Pour en profiter, rien de plus simple : répondez à un sondage anonyme ! Bien sûr, il ne faut pas cliquer sur ce lien, celui-ci mène en fait vers un faux site promettant de gagner un iPhone 12 ou un Samsung Galaxy S20. Pour pousser à la faute, il est évidemment précisé que l’offre expire aujourd’hui et qu’il faut juste payer les frais d’envoi, de quoi permettre aux arnaqueurs de récupérer vos coordonnées bancaires.

Nous vous conseillons de ne pas cliquer sur le lien et de ne pas répondre à ce type de courriel. Dans tous les cas, il vaut toujours mieux se rendre directement sur un site web, plutôt de de passer par le lien indiqué dans un mail. Et pour rappel vous pouvez signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/. Si vous avez suivi la procédure indiquée par le phishing, un coup d’antivirus est de mise et appelez votre banque pour faire opposition à votre carte, afin d’éviter des prélèvements frauduleux.