myCanal : lancement d’une mise à jour pour préparer de nouvelles fonctionnalités

Dans une nouvelle version déployés sur les appareils d’Apple, les développeursde myCanal annoncent des nouveautés à venir sans les dévoiler.

L’application phare et pilier de la stratégie de Canal+ vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur iOS, iPad et Apple TV.

“Cette version 5.12 prépare de nouvelles fonctionnalités qui seront activées prochainement”, informent ce 6 octobre les développeurs de myCanal, sans en dire plus. Quelques optimisations techniques ont toutefois été intégrées pour améliorer l’expérience utilisateur. Fin septembre, une autre mise à jour a cette fois été déployée sur Android avec une kyrielle d’améliorations et correctifs.

Aujourd’hui deux tiers des 9 millions d’abonnés aux offres Canal utilise myCanal. En 2022, étaient d’ailleurs prévues plusieurs nouveautés comme la mise en place du lancement automatique des vignettes des programmes sur les différents supports (déjà disponible sur Apple TV) mais aussi le déclenchement des bandes annonces lors d’un clic sur un titre comme sur Netflix.

La dernière grande évolution date d’avril et la refonte de la page la plus consultée de l’application : la fiche d’information programme. Les visuels, bandes annonces, sont depuis au cœur de cette expérience plus claire, immersive, personnalisée.

Dans l’optique de réduire au maximum le temps de recherche, la plateforme ne cesse d’évoluer sur la personnalisation. Plusieurs strates, éditorialisées en fonction des goûts de chacun doivent être ajoutées en plus de celles déjà existantes comme la lecture des programmes, la recommandation et la playlist.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox