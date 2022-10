Orange lance plusieurs nouvelles chaînes gratuites pour ses abonnés Livebox

Avis aux abonnés Livebox , de nouvelles chaînes sont disponibles gratuitement sur la TV d’Orange.

Un peu de changement dans le bouquet TV de votre box. Les abonnés Orange peuvent aujourd’hui accéder à quatre nouvelles chaînes gratuites. La première pourra ravir les nostalgiques et férus de savoir : il s’agit de L’Esprit Sorcier créée par les anciens de l’émission culte de France 3 “C’est pas sorcier”. Disponible gratuitement sur le canal 111, la chaîne a pour objectif de rendre la science accessible au plus grand nombre en l’expliquant de façon ludique. Cette chaîne se définissant comme celle de la science et de l’environnement a développé des partenariats forts, notamment avec les principaux organismes de recherche ainsi que des universités pour permettre à tous de mieux comprendre le monde, d’en décrypter sa complexité, sa beauté, sa fragilité et d’en cerner les grands enjeux. Cette chaîne devrait également arriver sur les Freebox au printemps 2023, Free ayant déjà signé un accord de trois ans avec ses créateurs.

Deux nouvelles chaînes locales sont également de la partie, avec Kanal Dude (canal 358), dédiée à la Basse-Navarre au Pays Basque. Cette chaîne généraliste diffuse uniquement des programmes en langue basque et existe de longue date sous la forme d’une Web TV, avec un fonctionnement participatif : elle accompagne et forme les téléspectateurs souhaitant concevoir ou présenter des programmes télévisuels en basque. La deuxième a été créée en 2022, NA TV (canal 357) est un média couvrant l’actualité des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce nouveau média de proximité a pour ligne éditoriale : l’info, le sport et les débats. Vous ne manquerez rien de l’actualité politique, sportive, sociale, culturelle, économique, touristique, sociétal et environnementale grâce à une rédaction implantée sur le territoire et désireuse de privilégier le direct au cœur de l’événement. A noter également la réservation du canal 996 pour RéunionLa1ère Ultra HD, déclinaison de la chaîne dédiée à l’île uniquement en 4K. Cependant, pour l’heure aucun contenu n’est diffusé.

Enfin une nouvelle déclinaison de France 24 est désormais disponible sur les Livebox. Après une version française, anglais et arabe, c’est aujourd’hui en langue espagnole que vous pourrez retrouver la chaîne d’actualité. Une première sur les box des opérateurs.

Source : PDS TV News

