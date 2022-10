Free lance le WiFi 6 sur la Freebox Pop sans surcoût

Les nouveaux abonnés Freebox Pop bénéficient dès aujourd’hui d’un serveur WiFi 6 lors d’une nouvelle souscription.

Quelques mois après le WiFi 6E sur la Freebox Delta, Free fait évoluer le serveur de sa Freebox Pop en lançant ce 6 octobre une toute nouvelle version WiFi 6. Pour l’heure seuls les nouveaux abonnés peuvent en profiter, les clients actuels devront attendre. La migration sera disponible d’ici la fin de l’année pour les abonnés Freebox mais le prix de l’offre reste inchangé.

L’opérateur de Xavier Niel annonce ainsi proposer une version de WiFi 6 “stable et performante”, avec des débits descendants à plus de 1 Gbit/s obtenus grâce à une meilleure modulation et l’utilisation de deux fois plus de spectre (160 MHz).

“Ce Wi-Fi 6 répond par ailleurs aux évolutions du marché. Au cours de ces dernières années, cette norme s’est généralisée : sur le 1er semestre 2022, 70% des ventes de mobiles avec Free Flex concernent des smartphones avec Wi-Fi 6 et toutes les dernières nouveautés Apple et Samsung intègrent le Wi-Fi 6/6E“, explique l’opérateur.

Depuis son lancement en 2020, la Freebox Pop propose un WiFi AC 2100 Bi-band (2.4 GHz et 5 GHz). Avec la fonction MU-MIMO, pour Multiple User Multiple Input Multiple Output. À l’échelle de l’utilisateur, cela se traduit par un réseau Wi-Fi plus performant, en raison d’un temps d’attente moins important dans la gestion des requêtes, ces dernières se retrouvant traitées simultanément. Cela peut s’avérer intéressant pour les usages tels les jeux en ligne avec un temps de latence réduit.

