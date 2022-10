Leader de l’assurance mobile en France, Orange intègre pour la première fois un service de réparation pour ses abonnés

Orange lance un service de réparation dans sa nouvelle gamme d’Assurance Mobile.

Dans sa volonté de réduire l’impact environnemental des mobiles durant leur cycle de vie, le leader de l’assurance mobile en France avec plus d’1,5 million de clients, lance aujourd’hui une nouvelle gamme d’assurance mobile incluant un service de réparation. “Chaque client déclarant un sinistre peut demander la réparation de son mobile plutôt qu’un échange systématique. Si le mobile sinistré est irréparable, un mobile d’échange reconditionné est alors proposé. En cas de casse ou d’oxydation, après la déclaration de sinistre et son acceptation par l’assureur, une solution de réparation est proposée au client”, annonce l’opérateur historique.

La prise en charge du mobile peut être réalisée dans un centre de réparation agréé par Orange à proximité de son domicile

ou dans un centre de réparation centralisé en France via un point relais. Côté délais de réparation, l’opérateur affiche une estimation entre 2h et 24h pour une réparation de proximité et d’environ 5 jours en cas d’envoi.

Le service de réparation est inclus dans les deux offres de la nouvelle gamme d’assurances proposées par Orange. Baptisée “Assurance Mobile Perso”, la première offre assure un seul mobile contre la casse, l’oxydation et le vol, avec 2 sinistres autorisés par an. Son prix varie en fonction de la gamme du mobile : 2,99€, 6,99€, 9,99€, 14,99€, et 19,99€. Vient ensuite “l’Assurance Mobile Famille” pour assurer tous les mobiles avec 3 sinistres autorisés par an au tarif unique de 24,99€/mois.

En cas de vol, Orange précise continuer de proposer “un mobile de remplacement dans les 24h qui suivent l’acceptation du sinistre.

Une solution personnalisée en cas de sinistre”. Un échange de mobile est également proposé en cas de casse ou d’oxydation si le client ne souhaite pas faire réparer son mobile. “Ce service est facturé en fonction du niveau d’assurance souscrit, le prix allant de 9€ à 89€”.

Pour rappel, Orange lancé en octobre 2021 son propre service de réparation de mobiles dans toutes ses boutiques. Tout le monde peut y accéder même les abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox