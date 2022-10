Free explique pourquoi il ne lance le Wifi 6 sur la Freebox Pop que maintenant

Une attente qui permet une meilleure qualité.

Nous vous l’annoncions en début d’après-midi, Free lance le Wifi 6 sur la Freebox Pop. Une technologie qui était déjà disponible il y a deux ans lors de la sortie de cette box. Alors pourquoi ne le proposer que maintenant ? Nous venons de poser la question à Free qui nous a expliqué les raisons.

Lors du lancement de la Freebox Pop, le Wifi 6 qui était proposé sur certaines box n’était pas stable, comme l‘avait expliqué Xavier Niel à Univers Freebox. Celles-ci intégraient d’ailleurs un bouton on/off pour couper le Wifi 6. Mais ça, c’était il y a deux ans, et depuis les choses ont évolué nous explique Free. En effet les équipes techniques ont travaillé durant deux ans pour améliorer la qualité et la stabilité du Wifi 6. Et ils sont parvenus à obtenir un service qui est maintenant de qualité.

La deuxième raison concerne le matériel compatible avec cette norme aujourd’hui qui est beaucoup plus important qu’il y a deux ans. Free nous indique par exemple “que 70% des smartphones vendus dans sa boutique sont compatibles Wifi6”.

