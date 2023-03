Iliad annonce une année 2022 record, plus grosse croissance parmi le top 15 des groupes télécom européens

Les ventes d’Iliad progressent en France, en Italie et en Pologne. Le groupe de Xavier Niel signe une année 2022 de haut vol à de multiples niveaux avec l’ambition de conjuguer une nouvelle fois croissance et rentabilité cette année.

2002, une année place sous le signe de l’excellence pour Iliad. Ce 16 mars, le groupe de Xavier Niel dévoile ses résultats annuels. Bilan, la maison-mère de Free termine l’année en tant que ” leader européen en termes de croissance du chiffre d’affaires, leader des recrutements de nouveaux abonnés dans ses 3 pays, et enregistre une très forte amélioration de son free cash-flow opérationnel”, se félicite-t-il.

Cette performance conforte son rang de 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés mobile et fixe, avec 45,9 millions de clients. Celle-ci trouve “sa source dans l’exécution du plan Odyssée 2024 fondé sur une relance de l’innovation, l’excellence de nos réseaux et l’amélioration de la Relation Abonnés, et dont la plupart des objectifs ont été atteints avec 2 ans d’avance”, indique le groupe. Malgré un contexte économique complexe, Iliad souhaite surfer sur la dynamique rencontrée l’année dernière et envisage 2023 avec confiance.



La croissance organique pro forma du chiffre d’affaires du groupe, qui a atteint 8,4 milliards d’euros en 2022, grimpe de 6,9% sur l’année (7,7% au 4ème trimestre). Les ventes progressent de 6,9% en France (7,0% au 4ème trimestre), de 15,5% en Italie (16,3% au 4ème trimestre) et de 3,7% en Pologne1 (+7,1% au 4ème trimestre).

“La croissance de l’EBITDAaL combinée avec la normalisation de nos dépenses d’investissements cette année a permis au free cash-flow opérationnel de croître de 75% pour atteindre 1,2 milliard d’euros”, précise un communiqué.

En 2002, les investissements d’Iliad se sont élevés à 2,14 milliards d’euros en 2022 et “se sont concentrés sur la densification de la couverture de ses réseaux mobiles dans ses trois géographies, sur le maintien d’un déploiement très actif de la Fibre, sur l’accompagnement de la croissance du parc d’abonnés résidentiels et entreprises et sur nos efforts de différenciation sur le Cloud Public et Privé”. De quoi encourager Iliad “à continuer à se réinventer et à toujours imaginer l’après”, a déclaré à cette occasion son directeur général, Thomas Reynaud.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox