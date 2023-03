Free fait un sans faute sur le fixe et relègue la concurrence malgré une légère perte de vitesse

Rentable et performant commercialement sur le fixe, Free devient le meilleur recruteur sur le marché des box en 2022. Lors du quatrième trimestre, le FAI perd toutefois son leadership sur le segment à cause d’une baisse de régime sur la fibre.

Une année étincelante d’un point de vue commercial. En progrès par rapport à 2021, Free signe en 2002 sa 2ème meilleure performance commerciale sur les 5 dernières années. Le FAI fait un sans faute en matière de recrutement sur les box, se classant devant ses rivaux avec au total 255 000 nouveaux abonnés nets sur le segment soit un gain de 54 000 Freebox écoulées lors du 4e trimestre. Sur les trois derniers mois de l’année, Free perd toutefois son leadership au profit de Bouygues Telecom (+84000).

Cette performance “traduit une amélioration de la qualité des offres tant sur un plan commercial (enrichissement des offres de contenus notamment) que sur un plan technique (hausse des débits). Dans le contexte inflationniste actuel, les valeurs de la marque que sont la transparence, la simplicité, la générosité et le juste prix sont encore plus recherchées et aboutissent à une baisse du taux de résiliation”, indique le FAI. Free est leader pour la 2ème année consécutive, selon nPerf, de l’internet fixe en 2022 avec le meilleur débit moyen descendant du marché à 274 Mbits/s et ascendant à 183 Mbits/s selon cette étude.

Sur la fibre, Free s’adjuge en 2022 la seconde place en matière de recrutement derrière l’indéboulonnable Orange avec 885 000 nouveaux abonnés. L’opérateur de Xavier Niel accuse toutefois une légère perte de vitesse lors du quatrième trimestre avec 188 000 nouveaux abonnés. Comme sur le fixe, le FAI perd une place. Si Orange garde la tête, Bouygues Telecom le devance pour la première fois (+ 201 000). Fin 2022, Free comptait 7,18 millions de clients sur le fixe et 4,65 millions sur la fibre, soit 65% de la base d’abonnés.

Côté finances, les voyants sont également au vert. Le chiffre d’affaires services Fixe est en hausse de 6,7% sur l’année 2022 à 3,05 milliards d’euros (+6,3% au 4ème trimestre 2022 à 781 millions d’euros), soutenu par la croissance de la base d’abonnés et une hausse moyenne de l’ARPU de 2,1% (+2,2% au 4ème trimestre 2022 à 34,1 euros).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox