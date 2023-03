Free lance une petite refonte de son espace abonné mobile

Un peu plus de clarté pour connaître précisément la consommation de votre forfait mobile.

De l’importance de la lisibilité. Free a modifié légèrement la page d’accueil de son espace abonné pour ses clients mobile et affiche désormais plus précisément la consommation de votre forfait. Si auparavant tout était regroupé dans un même encadré, désormais vous avez le droit à une image claire pour chaque aspect de votre forfait.

Vous pouvez également choisir d’afficher la consommation en France ou à l’international via un simple bouton. Quatre encadrés sont alors affichés, dédiés respectivement à la consommation internet, aux appels, aux SMS et aux MMS. Le cercle doit représenter l’avancement de la consommation pour chaque aspect, ce qui ne présente que peu d’intérêt dans le cadre d’un forfait tout illimité. Une refonte avant tout esthétique et ergonomique et qui ne concerne, selon nos constatations, que la page d’accueil.

