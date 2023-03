Nouvelle Freebox V9, on a posé la question à Free : “Ca va être énorme !”

La Freebox V9 commence à pointer le bout de son nez.

Nous vous en parlions ce mercredi, Free commence à faire monter la mayonnaise autour de la nouvelle Freebox annoncée pour cette année. L’opérateur a ainsi parlé pour la première fois de la Freebox V9, au travers d’un post vidéo sur Instagram.

Connaissant Free, c’est sa stratégie habituelle de lancer quelques petits clin d’oeil avant un gros évènement. Et ce petit indice tombait au meilleur moment puisque Free présentait ce matin ses résultats lors d’une conférence de presse, à laquelle participait Univers Freebox. L’occasion pour nous de poser une question à ce sujet aux responsables présents. Même si ce on ne s’attendait pas à avoir une réponse précise, il nous a été répondu : “On travaille activement sur une nouvelle génération de Freebox, mais on aime créer la surprise”. Mais contrairement à la Freebox Pop (V8) pour laquelle Free n’avait pas annoncé de grosses révolutions, cette Freebox V9 devrait surprendre. En effet Nicolas Jaeger, Directeur général délégué d’Iliad, a enchainé en disant : “Pas de scoop mais ça va être énorme”.

De quoi attiser encore davantage l’attente et la curiosité. Toutefois, il faudra certainement attendre quelques mois avant un éventuel lancement. En effet, Free affiche des recrutements records, et n’a aucun intérêt commercial à lancer une nouvelle offre tout de suite. Mais il semble en tous cas que cette Freebox V9 soit dans les startings block et que Free pourrait la dégainer dès que le moment sera opportun.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox