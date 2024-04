Free explique en vidéo comment il répare votre connexion fixe ou mobile

Lors d’une panne de réseau, c’est tout un chantier qui se met en place chez Free pour rétablir la connexion. Free 1337 vous donne un aperçu des coulisses derrière une intervention.

Lors d’un incident réseau, l’efficacité de l’opérateur est primordiale pour permettre aux abonnés de retrouver une connexion correcte. Pour cela, Free a mis en place une cellule nommée “VSI” (Veille Supervision Intervention) pour superviser ses réseaux fixes et mobiles jour et nuit. Cette dernière est basée au siège de Free à Paris et Free 1337 vient de publier une vidéo montrant son fonctionnement.

Ainsi, lors d’un incident, les alarmes atterrissent dans un monitoring qui va permettre de déterminer le type et l’urgence de la panne. Plusieurs actions peuvent être enclenchées pour vérifier cela, comme un redémarrage à distance ou la redirection du trafic internet. Si cela ne suffit pas, c’est qu’une intervention est nécessaire pour établir un diagnostic sur le terrain et elle est déclenchée dans la foulée. La cellule traite en moyenne 2500 tickets d’incidents par an, avec 2200 interventions et une hausse d’activité de 15% pendant l’été.



Dans la vidéo, ce sont Fabien et Christophe qui sont dépêchés à Plaissan dans l’Hérault, alors que les équipements servant à alimenter le réseau mobile ne sont plus joignables. Les deux techniciens doivent ainsi déterminer pourquoi et le souci est vite repéré : une plaque mal refermée lors d’une intervention. Il ne restait alors plus qu’à récupérer une fibre de secours et à la souder pour un rétablissement temporaire du service, en attendant qu’une seconde équipe remplace le câble plus tard.

