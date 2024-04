Free et OCS offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Le premier épisode de la série OCS Homejacking, coiup de coeur du festival Séries Mania de Lille, est offert sur l’Aktu Free.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, ils peuvent découvrir gratuitement la mini-série OCS Homeacking, actuellement diffusée sur OCS Pulp, directement sur l’Aktu Free de leur décodeur.

Homejacking est une mini-série audacieuse qui promet de captiver les spectateurs dès sa première diffusion sur OCS Pulp. Le synopsis révèle une intrigue dense et complexe se déroulant dans une maison d’architecte isolée en pleine forêt, où un couple bourgeois, Isabelle et Richard Deloye, se retrouve séquestré par un mystérieux agresseur masqué d’une cagoule rose. L’agresseur, armé et portant un bidon d’essence, pousse à s’interroger sur ses véritables intentions : vol, violence, meurtre ou quelque chose de plus insidieux encore inconnu des victimes. Adoptant une structure narrative fragmentée, la série offre plusieurs points de vue sur le même événement, enrichis par des flashbacks distillés avec parcimonie.



L’Aktu Free dispose de sa section dédiée sur la Freebox Révolution (menu “Télévision”), Freebox Delta et mini 4K depuis le menu Home et Freebox Pop sur la page d’accueil Android puis “Rubrique”, applications Free. Pour ceux qui souhaitent continuer Homejacking au-delà du premier épisode, et visionner la suite de la série, il vous suffit de souscrire au pack OCS pour 12,99 €.

