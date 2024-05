Le saviez-vous : les abonnés Freebox bénéficient gratuitement de la fonction ultime pour sauter les pubs en replay

Incontournable, l’enregistrement des programmes sur les Freebox permet de passer les publicités dans les programmes lors du visionnage.

Ras-le-bol de vous coltiner les nombreuses publicités dans le replay de vos émissions préférées sur la Freebox ? Il existe une solution mais encore faut-il y penser et se préparer un minimum. Il s’agit de l’enregistrement des programmes. Cette fonctionnalité disponible sur toutes les Freebox permet d’avancer dans la lecture du programme et ainsi éviter les spots publicitaires.

Les programmes peuvent être enregistrés sur un disque dur sur la Freebox Révolution (intégré), Delta et Ultra (option) ou sur la Freebox Pop et mini 4k (raccordement externe), mais pas seulement. Free permet à ses abonnés de programmer des enregistrement via l’application Oqee by Free, les contenus enregistrés sont alors stockés dans un cloud.

Ils sont consultables uniquement depuis l’application TV de l’opérateur disponible sur de nombreux supports. Les enregistrements (en cours, programmés, terminés) sont accessibles à tout moment dans l’onglet Ma Liste mais attention certaines chaînes n’autorisent pas l’enregistrement du direct. En optant pour un enregistrement via Oqee, le nombre d’heures incluses sans frais sont limités, allant de 320 heures pour les abonnés Freebox Ultra à 10 heures pour les abonnés mini 4K, One et Crystal pour qui l’application OQEE by Free n’est pas disponible directement sur leur player.

“Si vous allez au-delà de votre limite d’heures, vous serez facturé 0,02€/h/mois”, précise Free. Il est également possible supprimer à tout moment les contenus.

Plusieurs autres possibilités sont proposées pour enregistrer des programmes à distance, comme passer par Freebox OS, l’interface de gestion des Freebox ou encore l’espace abonné pour les Freebox Ultra, Révolution et Delta.

