SFR imposé par Mercedes sur certains services, la répression des fraudes est saisie

Un client de Mercedes a décidé d’attaquer le fabricant pour dénoncer le choix d’imposer SFR sur ses services connectés payants.

Les voitures sont de plus en plus connectées, et pour cela il peut être nécessaire de faire appel à un opérateur. Mercedes propose une offre “Mercedes Me”, qui permet de créer un réseau WiFi dans ses véhicules ou encore de les localiser à distance. Pour cela, une carte SIM est nécessaire, et si dans d’autres pays c’est Vodafone qui est partenaire de Mercedes, en France il s’agit de SFR.

Un client a décidé de saisir la DGCCRF contre Mercedes sur ce sujet, « pour disposer de la fonctionnalité de point d’accès WiFi du véhicule, je souhaitais utiliser l’opérateur de mon choix via mon smartphone, sans passer par la carte SIM de Mercedes. Malheureusement, on m’a fait comprendre que cela était impossible. » Mercedes reconnaît par ailleurs qu’il ne permet pas à ses clients de changer d’opérateur. Pour le particulier, il s’agit de vente liée incitant les abonnés aux services connectées payants de Mercedes à utiliser le réseau de SFR.

Un porte-parole du fabricant allemand précise pour sa part que « chaque client a le choix d’activer ou non ses services connectés livrés de série » mais que « les services connectés Mercedes me, grâce auxquels on peut consulter à distance les données mécaniques du véhicule (localisation, pression des pneus, niveau de carburant) et déverrouiller les portes, sont activables uniquement via la carte SIM intégrée dans le véhicule utilisant le réseau Vodafone/SFR. »

Source : via Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox