Xavier Niel tacle “une Arcep aux ordres d’Orange”

Le fondateur de Free ne mâche pas ses mots face aux diverses décisions de l’Arcep, assez controversées dans le secteur des télécoms.

Le lancement de la Freebox Ultra n’a pas calmé les ardeurs de Xavier Niel, qui revient sur une année 2023 “horrible” du point de vue de la régulation selon lui. Il critique notamment la hausse du prix du dégroupage, soit la location affirmant que l’Arcep est “aux ordres d’Orange“. “On est le seul pays au monde où on augmente le prix du dégroupage, on lâche tout à Orange, on augmente le prix du réseau et des infrastructures qu’on peut utiliser” explique-t-il au micro de Tech&Co. Il indique que “dans tous les pays européens, on a des prix qui baissent“.

Si l’Arcep a sanctionné Orange pour ses retards sur la fibre, pour Xavier Niel, le geste ne veut rien dire : “on leur a mis une petite amende de rigolade avec l’état qui a un moment leur a tout lâché. Orange est l’opérateur qui fait le plus de cashflow et on va augmenter le prix du dégroupage…” assène-t-il. Il affirme également que le fait qu’utiliser les infrastructures de l’opérateur historique soit de plus en plus cher “va faire disparaître les petits opérateurs au profit d’Orange“. Un début d’année sur les chapeaux de roue à tous les niveaux pour le fondateur de Free.

