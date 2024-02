Freebox Ultra Essentiel : il est possible de compléter l’offre avec les services que vous voulez

Si un seul des services inclus dans la Freebox Ultra vous intéresse, vous pouvez y souscrire en option avec la version Essentiel pour économiser quelques euros chaque mois.

En plus de son offre très haut de gamme très riche en contenu, Free a lancé mardi dernier une formule allégée, nommée “Ultra Essentiel”. Elle comprend les mêmes capacités à savoir un débit 8Gbit/s symétrique et le WiFi 7, ainsi que le pocket WiFi, la capacité d’embarquer un disque dur NVMe… Mais sans les plateformes de SVOD incluses dans l’offre classique à savoir Disney+ et Netflix Standard avec Pub, Amazon Prime, Universal+, Canal+ en Live, Cafeyn, Tv by Canal… L’offre est donc moins chère, puisque la première année revient à 39.99€/mois contre 49.99€ pour la Freebox Ultra, puis 49.99€ contre 59.99€ les années suivantes.

Cependant, si l’un des services inclus dans l’offre vous intéresse, certains sont disponibles en option pour la Freebox Ultra Essentiel, comme l’indique le comparatif de l’opérateur sur son site web. Si Universal+ et Canal+ en Live sont réservés à l’offre Ultra, les abonnés Ultra Essentiel ont l’opportunité de bénéficier de Disney+, Cafeyn, Netflix et Prime en option. Prime Video est ainsi offert pendant 6 mois puis coûtera 6.99€/mois, pour Disney+ ce sont trois mois qui vous sont offerts puis 8.99€/mois. Quant à Cafeyn, le service de presse en ligne, vous pouvez en profiter pour 9.99€/mois après trois mois gratuits. Chaque offre est sans engagement.

Ainsi, si vous souhaitez bénéficier de tous les débits de la dernière Freebox mais sans l’ensemble des services ou des chaînes, avec tout de même Netflix Standard avec pub ou Disney+, il peut être plus intéressant de se tourner vers une offre Ultra Essentiel avec l’option d’activée, puisque l’ajout de l’option revient moins cher que les 10€ supplémentaires sur la facture que causerait la souscription à la Freebox Ultra classique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox