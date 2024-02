Freebox Ultra : Free va lancer « dans les prochains jours » un backup 4G

Un modem 4G va être proposé aux abonnés Freebox Ultra très prochainement par Free, de quoi capter au mieux les réseaux extérieurs en cas de perte de connexion fibre.

Lancée en grande pompe le mardi 30 janvier, la nouvelle Freebox Ultra 100% fibre et WiFi 7 va évoluer dans le temps. En plus d’avoir annoncé est en train de développer actuellement un player TV dédié et plus évolué que le Player Pop aujourd’hui proposé, le fondateur de Free, Xavier Niel a déclaré au micro de Jerome Colombain (Monde Numérique) , l’arrivée « dans les prochains jours d’un back up 4G ». Cette solution sera « intégrée à la Freebox, on lui connecte quelque chose qui lui permet d’avoir un backup 4G ». Il s’agira d’un boîtier connecté que l’on pourrait disposer à sa fenêtre pour réceptionner la 4G dans les meilleures conditions.

« On a du service supérieur à du service professionnel à des prix 20 à 30 fois inférieurs à ce qui peut être proposé sur le marché professionnel », a-t-il d’ailleurs précisé. Ce boîtier viendra donc s’ajouter au pocket WiFi, un nouveau galet 4G nomade fourni afin de se connecter à Internet avant même d’avoir reçu sa box, puis ensuite partout dans sa poche, en vacances ou ailleurs.

Jusqu’à présent, seuls les techniciens venaient installer ce module chez les abonnés en cas de perte de connexion, en passant par Free Proxi ou le SAV depuis la fin de l’année. En septembre dernier, Free nous a indiqué qu’il réfléchissait également à le déployer plus largement et le rendre disponible directement dans la boutique Freebox de l’espace abonné. De quoi anticiper un éventuel problème et sécuriser sa connexion. Il semblerait donc que les abonnés Freebox Ultra seront les premiers servis.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox