Xavier Niel annonce qu’on va “voir revenir” la Freebox Delta

La Freebox Delta n’a pas dit son dernier mot, affirme Xavier Niel.

Le lancement de la Freebox Ultra ce mardi 30 janvier a été l’occasion pour Free de revoir intégralement sa gamme d’offres fixe. En plus de l’arrivée de la Freebox Ultra Essentiel et de la Freebox Révolution Light, l’opérateur a également cessé de proposer son offre Freebox Delta.

Lancée en 2018, l’ancienne box haut de gamme de Free ne tenait plus la comparaison avec la nouvelle proposition de Free, une box plus puissante et une offre plus riche en contenus. Xavier Niel avait d’ailleurs clairement expliqué en septembre dernier durant la journée des Communautés que la neuvième Freebox remplacerait la Delta.

Mais tout n’est pas encore fini pour cette offre, le fondateur de Free explique que tout d’abord l’offre ne disparaît pas “complètement” puisque Free en compte “un million dans la nature“. Il s’est aussi fendu d’un énigmatique et très bref “et on va la voir revenir” chez Tech&Co. Affaire à suivre donc…

