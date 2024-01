C’est officiel, la Freebox Delta n’est plus disponible

C’était prévu de longue date, mais avec le remaniement des offres de l’opérateur, la Freebox Delta n’est désormais plus disponible chez Free.

Face à la Freebox Ultra, la Delta s’incline. L’ancienne offre haut de gamme a logiquement été remplacée par la 9ème Freebox, plus riche en contenus et plus performante, après un peu plus de 5 ans d’existence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox