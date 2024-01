Free modifie sa Freebox Révolution pour une version “Light”, moins chère

L’offre Freebox Révolution évolue pour passer à un tarif moins onéreux mais fixe.

Xavier Niel nous avait confié préparer une surprise pour sa Freebox la plus emblématique et il n’avait pas menti. La Révolution est désormais proposée en version Light, au tarif fixe de 29.99€/mois, sans engagement. Un changement radical par rapport à l’ancien tarif : 19.99€/mois pendant un an puis 44.99€/mois.

La box propose toujours des débits fibre jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en upload. C’est du côté des services inclus que l’offre a été allégée, avec 230 chaînes TV incluses mais sans le bouquet TV by Canal. L’offre n’inclut pas les appels vers les mobiles, qui sont proposés en option à 2.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox