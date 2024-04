Sursis pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, ils profiteront d’Amazon Prime sans pub pendant encore 4 mois

Des abonnés Freebox Delta et Ultra reçoivent actuellement un mail les informant que l’intégration de la publicité dans Prime Video ne sera effective qu’à partir du 9 août.

Dès aujourd’hui, les films et séries Prime Video incluront de la publicité en quantité limitée pour la majorité des abonnements. L’annonce avait déjà été faite par Amazon et il est possible de s’en débarrasser en payant un supplément de 1.99€/mois. Cependant, pour les abonnés Freebox Ultra et Delta qui disposent de cet abonnement inclus dans leur offre Freebox, un délai supplémentaire est accordé avant de retrouver de la réclame sur leur service SVOD.

Dans un mail reçu par plusieurs abonnés à ces offres, Amazon explique en effet qu’en “tant que membre fidèle d’Amazon Prime disposant d’un forfait éligible Free, nous prolongeons votre expérience sans publicité jusqu’au 9 août 2024.“‘ Aucune action n’est requise pour cela, mais à partir du 9 août 2024, Prime Video inclura donc des publicités en quantité limitée comme pour le reste des abonnés et une nouvelle option sera proposée à 1.99€ pour accéder à l’abonnement sans pub. Elle sera accessible depuis les paramètres de votre compte Prime Video, explique le géant américain.

