Amazon annonce la date d’arrivée de la publicité sur Prime Video et le prix qu’il faudra payer pour s’en débarrasser

C’est désormais officiel, la plateforme SVOD d’Amazon accueillera de la publicité dès le 9 avril prochain et une option permettra de payer davantage pour en être dispensé.

Encore un peu plus d’un mois avant l’arrivée de spots publicitaires sur Prime Video. Dans un mail actuellement envoyé à ses abonnés, le géant américain explique le changement et les options qui s’offrent à eux.

On y apprend ainsi qu’à partir du 9 avril 2024, les films et les séries Prime Video incluront de la publicité “en quantité limitée“. Amazon justifie cela par l’investissement dans les contenus attractifs et le maintien de la qualité et de la quantité des programmes diffusés sur Prime Video. La firme explique cependant viser “à avoir sensiblement moins de publicités que la télévision linéaire classique et les autres services de streaming”, sans fournir plus de détails.

Comme prévu, le tarif de base de l’abonnement ne change pas, mais inclus donc des spots publicitaires plus ou moins fréquents. Deux options s’offrent alors aux abonnés : soit résilier son abonnement gratuitement, soit souscrire à une nouvelle option sans publicité pour 1.99€/mois supplémentaires sur la facture, ce qui fait passer la facture à 8.98€/mois, ce qui reste moins cher que la plupart des abonnements SVOD sans publicités. Un lien est d’ores et déjà disponible dans le mail pour “précommander” cet abonnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox