Allez-vous craquer ou non pour la Freebox Ultra et pourquoi ? Voici le résultat de notre sondage

77% des participants ne jetteront pas leur dévolu dans l’immédiat sur la nouvelle Freebox Ultra. Mais 23% sont tout de même séduits.

La question était légitime tant le nouveau bébé de Free fait parler de lui depuis son lancement le 30 janvier dernier : “Allez-vous craquer pour la Freebox Ultra ?” Pour en savoir plus sur les intentions de ses lecteurs, Univers Freebox a lancé un nouveau sondage du 12 au 27 février 2024. Sur les 6780 votants, 23% ont répondu de manière positive, ce qui représentent potentiellement un début réussi commercialement. Dans le détail, 13% ont indiqué avoir déjà souscrit à l’offre haut de gamme de Free. Par ailleurs, 3% ont déclaré craquer pour la Freebox Ultra car celle-ci inclut une armada de services dont la chaîne Canal+ en Live, Netflix et Disney+ avec pub, Amazon Prime ou encore Universal+ et TV by Canal.

Pour 2% des participants, c’est le WiFi 7 et les 8 Gbit/s symétriques qui les séduisent au point de franchir le pas. 2%, c’est aussi le pourcentage de sondés qui vont souscrire à l’offre car son aspect tout-en un les a convaincu alors que 6% se disent intéressés mais ils ne sont pas encore éligibles à la fibre. Il faut ainsi le rappeler les offres Freebox Ultra et Ultra Essentiel sont 100% fibre, et non disponibles en ADSL.

Après le positif, place aux avis négatifs et ils sont nombreux, il faut dire que la Freebox Ultra n’est pas arrivée sur le marché pour séduire en masse, il n’y a qu’à regarder son prix. Les petits et moyens budgets préfèreront possiblement en fonction de leurs usages la Freebox Révolution Light ou Pop.

Pas moins de 77% des participants ne craqueront pas pour la Freebox Ultra. 32% estiment qu’elle est trop chère pour eux malgré les services inclus, 19% n’ont quant à eux pas besoin ni l’envie de changer de box, logique. Pour 15% des sondés tournant le dos à la Freebox Ultra, ce sont les frais de migration de 49€ qui les rebutent.

Positionnement premium oblige, cette box est commercialisée à 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois ou à 39,99€/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois pour la formule Essentiel avec Player TV 4K Free, Oqee et désormais TV by Canal inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox