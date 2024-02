Attention à cette redoutable arnaque à la carte SIM d’un nouveau genre qui se fait passer pour votre opérateur

Une arnaque à la carte SIM qui débute par un SMS frauduleux et qui peut vous coûter jusqu’à 10 000€.

Internet pullule de stratagèmes malhonnêtes pour voler vos données et vous extorquer de l’argent. Les messages de hameçonnage, tant par SMS que par mail en font partie et continuent de se développer. En ce moment, une arnaque devient virale en se faisant passer pour un opérateur.

Tout commence par un SMS se faisant passer pour un opérateur téléphonique qui vous indique que votre nouvelle carte est disponible. Puisque vous n’en avez pas commandé, la suite du message va forcément vous interpeller étant donné qu’il s’agit d’un lien pour ceux n’étant pas à l’origine de cette commande. Le tout dans une orthographe parfaite. Mais ce lien renvoie directement sur une fausse page internet de votre opérateur, qui vous demandera d’entrer votre identifiant et votre mot de passe pour poursuivre la procédure, et ce, alors que la page va déjà siphonner vos données personnelles.

C’est maintenant que le piège se referme : en utilisant ces identifiants collectés, le malfrat va commander une nouvelle carte SIM via votre compte et ainsi désactiver la vôtre. Il l’utilisera ensuite comme bon lui semble, puisque c’est toujours vous qui êtes facturés et des victimes se sont retrouvées avec des factures allant jusqu’à 1500 € par mois. Les effets néfastes ne s’arrêtent pas là, puisque «le cybercriminel va pouvoir avoir accès aux cartes de fidélité, aux comptes bancaires, à tous les comptes d’achat en ligne de sites Internet sécurisés. Tout ceci va leur permettre de détourner à leur profit l’argent ou les achats qui sont faits », explique Luména Duluc, experte en cybersécurité et directrice de Clusif.fr.

Ainsi, quoi qu’il arrive, si vous recevez un SMS de la part de votre opérateur et que vous avez un doute, ne cliquez jamais sur le lien. Si vous avez été touché, n’hésitez pas à porter plaintes, les victimes touchées se font dérober 10 000€ en moyenne.

Source : TF1

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox