Choc des box : la Freebox Ultra Essentiel remonte sur le ring avec sa grande nouveauté et met KO les Livebox, Bbox et Box de SFR

L’offre Freebox Ultra Essentiel a reçu un changement majeur hier en intégrant les 50 chaînes thématiques de TV By Canal dans son abonnement. Vaut-elle le coup ? On vous propose un comparatif pour vous faire une idée.

Le 30 janvier dernier, Free chamboulait le marché en présentant une toute nouvelle Freebox, nommée Ultra. Elle est actuellement proposée au sein de deux offres distinctes : Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel. Si la première est riche en contenu tout en proposant les meilleures performances possibles sur une Freebox, la seconde se concentre sur les débits, le WiFi et propose tout de même une offre TV pour 10€ de moins par mois. Une formule allégée, en quelque sorte, mais qui a été enrichie par Free très récemment puisque les chaînes du bouquet TV By Canal ont été intégrées pour les anciens comme nouveaux abonnés.

Univers Freebox s’est ainsi penché sur les offres concurrentes étant les plus proches de l’offre Ultra Essentiel en termes de prix final, après une période de promotion, soit aux alentours de 50€ et vous propose ainsi un comparatif revu en intégrant les nouvelles chaînes incluses pour déterminer quelle offre est la meilleure pour vous. Les données saisies sont celles affichées au matin du 28 février 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation direct sur les sites des divers opérateurs

Prix et connectivité

Prix Freebox Ultra Essentiel 39.99€/mois pendant un an puis 49.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079.76€

Sans engagement Livebox Up 33.99€/mois pendant six mois puis 51.99€/mois (2 mois offerts)

Prix total sur deux ans : 1071.78€

Engagement 12 mois Bbox Ultym 32.99€/mois pendant six mois puis 52.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1151.76€

Engagement 12 mois SFR Fibre Premium 35.99€/mois pendant six mois puis 46.99€/mois

Prix total sur deux ans : 1061.76€

Engagement 12 mois Débits Freebox Ultra Essentiel 8Gbit/s en download et en upload Livebox Max Jusqu’à 2 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload Bbox Ultym Jusqu’à 2 Gbit/s en download et 900 Mb/s en envoi SFR Fibre Premium Jusqu’à 8 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload WiFi Freebox Ultra Essentiel WiFi 7 Livebox Max WiFi 6E Bbox Ultym WiFi 6E SFR Fibre Premium WiFi 6 Compatibilité ADSL Freebox Ultra Essentiel Non Livebox Max Oui Bbox Ultym Oui SFR Premium Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Ultra 230 chaînes (Freebox TV)

+ 50 chaînes thématiques avec TV by Canal inclus Livebox Up Jusqu’à 140 chaînes TV Bbox Ultym Plus de 180 chaînes SFR Fibre Premium 200 chaînes Player Freebox Ultra Essentiel Player Pop 4K, Android TV, 320 heures d’enregistrement dans le cloud Livebox Up Décodeur Ultra HD 4K, jusqu’à 100h d’enregistrement Bbox Ultym Décodeur TV Bbox 4K HDR, enregistreur TV 100H SFR Fibre Premium SFR Box 8 TV, 4K HDR, Dolby Vision Dolby Atmos, assistant vocal Services SVOD inclus Freebox Ultra Essentiel Non Livebox Up Non Bbox Ultym Amazon Prime offert 6 mois puis 6€99/mois

Disney+ standard inclus 6 mois puis 8.99€/mois

Universal+ inclus 6 mois puis 5€99/mois SFR Fibre Premium (au choix) Netflix standard avec pub et Bouquet Famille, inclus neuf mois puis 5.99€/mois

(au choix) Disney+ standard et Bouquet Famille, inclus neuf mois puis 8.99€/mois Services annexes Freebox Ultra Essentiel Free Ligue 1

Oqee Ciné Livebox Up Non Bbox Ultym Diagnostic WiFi SFR Fibre Premium Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Ultra Essentiel Appels illimités vers les fixes de 110 destinations

Appels illimités vers les mobiles dans toute l’Europe + USA, Canada, Chine Livebox Up Appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Bbox Ultym Appels illimités vers les fixes et mobiles en France/Europe/Suisse et vers les fixes de plus de 110 pays SFR Fibre Premium Appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine

Appels illimités vers les fixes de France métropolitaine, l’Europe, les DOM et 100 destinations Avantage mobile inclus Freebox Ultra Essentiel Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9.99€/mois la première année puis 15.99€/mois Livebox Up Non inclus Bbox Ultym Non inclus SFR Fibre Premium Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande) Répéteur WiFi Freebox Ultra Essentiel 1 répéteur WiFi 7 inclus puis jusqu’à 4 (sur demande) Livebox Up Un répéteur WiFi 6 (sur demande) Bbox Ultym Jusqu’à 2 répéteurs WiFi 6 inclus (sur demande) SFR Fibre Premium Un répéteur Smart WiFi 6 (sur demande) Autres accessoires Freebox Ultra Essentiel Pocket WiFi, 200 Go avant raccordement à la fibre puis 50 Go par mois (sur demande)

Back-up 4G (sur demande) Livebox Up Airbox 20 Go pour internet en mobilité (sur demande) Bbox Ultym Mini box 4G de 50 Go sur demande SFR Fibre Premium Internet garanti : box de poche 4G pour une connexion 4G sans interruption

Verdict : la Freebox Ultra Essentiel devient l’une des offres les plus intéressantes du marché haut de gamme

Si la Freebox Ultra avait clairement constitué une proposition hors-concours, tant de par son contenu que par son prix, l’offre Essentiel vient se battre à armes égales, mais reste clairement alléchante. Du fait de sa proposition initiale, à savoir se concentrer sur le principal d’une box, l’offre en services peut paraître un peu chiche par rapport à des concurrents comme SFR ou Bouygues Telecom. Si elle avait déjà de l’avance sur la concurrence en termes d’offre TV, l’intégration de TV By Canal la met presque hors-concours sur ce point, tout comme c’est le cas sur les débits et même sur certains accessoires mis à disposition.

Ici, tout sera une question d’usage : si vous souhaitez l’offre la plus complète possible en termes de plateformes de SVOD et ne pas dépasser les 50€/mois, effectivement l’offre Essentiel risque de vous décevoir. Mais pour un usage “classique” d’une box haut de gamme, si vous désirez avant tout des performances de débit et une offre TV très riche, soit le coeur d’une offre télécom, il n’y a pas photo : la Ultra Essentiel bat la concurrence à plates coutures. Son positionnement haut de gamme peut être un frein de par son tarif, mais cela n’est pas forcément un défaut : d’autres offres moins riches existent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox