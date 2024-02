Grosse nouveauté : les 50 chaînes TV by Canal sont désormais incluses avec l’offre Freebox Ultra Essentiel

50 chaîne thématiques sont ajoutées à l’offre Freebox Ultra Essentiel !

C’est une énorme surprise que Free vient de lancer ce jour. L’opérateur vient en effet d’inclure, sans surcout, les 50 chaînes thématiques de TV by Canal, ainsi que les replay associés, dans l’offre Freebox Ultra Essentiel. Un ajout qui n’avait pas été annoncé lors du lancement de l’offre Freebox Ultra Essentiel et qui concerne tous les abonnés, anciens et nouveaux. Et ce n’est pas anecdotique puisque ce pack de chaînes, qui s’appelait à l’époque Canalsat Panorama, est valorisé 29,00€/mois s’il est souscrit seul.

Cette nouveauté améliore fortement l’offre Freebox Ultra essentiel qui propose le Server Ultra, avec le Wifi 7 et des débits symétriques de 8 Gbits/s. Si ce forfait intégrait déjà un Player Pop et un service de télévision intégrant 220 chaînes, cet ajout des 50 chaîne thématiques TV by Canal en fait une des offres proposant un panel de contenus largement supérieur aux box concurrentes. Et son tarif ne bouge pas, cette Freebox est proposée 10€/mois de moins que la Freebox Ultra, soit 39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois.

Les chaînes incluses dans TV by Canal (non contractuel, quelques chaînes ont été changées) :

Pour bénéficier de toutes ces nouvelles chaînes, parmi lesquelles Eurosport, Warner TV, National Geographic, Planète+, ainsi que de nombreuses chaînes jeunesses, de séries, documentaires ou sportives, il n’y a aucune manipulation à réaliser, elles sont accessibles dès maintenant pour les anciens et les nouveaux abonnés.

