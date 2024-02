Le service de replay “Universal+”, et ses centaines de contenus, débarquent sur les Freebox, et tous les abonnés peuvent tester gratuitement

Le service de Replay d’Universal+, qui est également un service de SVOD, est maintenant disponible sur les Freebox.

Nous vous annoncions cet après-midi que les 4 chaînes qui composent le pack Universal+ étaient arrivées sur toutes les Freebox. Mais elles n’arrivent pas seules puisque Free vient d’intégrer le service de replay Universal+.

Celui-ci reprend les programmes des chaînes linéaires et permet également de visionner tous les contenus d’Universal+. Ce service est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Freebox Révolution avec TV by Canal mais tous les autres abonnés Freebox peuvent en bénéficier gratuitement jusqu’au 31 mars. Pour cela, il faut souscrire au service Universal+, qui est offert jusque fin mars, mais il faudra penser à se désabonner à l’issue de cette période de gratuité si vous ne souhaitez pas conserver ces contenus.

Pour y accéder il suffit de vous rendre dans la rubrique Freebox replay et de cliquer sur le service “Universal+” :

Vous accédez ensuite au service :

Il vous sera alors demandé de vous abonner à Universal+. le message indiquant que vous pouvez y souscrire pour 0€/mois en février et mars, puis 5,99€/mois. Ce pack étant sans engagement, vous avez donc en profiter jusqu’à fin mars pour le découvrir gratuitement, que ce soit les chaînes linéaires ou le service de Replay. Ce sont ainsi des centaines de contenus, films, séries, animations, dont beaucoup de productions exclusifs, qui sont disponibles.

Si tous les abonnés Freebox ont accès gratuitement à ce service jusqu’au 31 mars, les abonnés Freebox Ultra et Freebox Révolution avec TV by Canal en bénéficient sans surcoût tout au long de leur abonnement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox