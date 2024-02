Free et Discovery offrent un nouveau contenu directement sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free du er épisode d’une série documentaire offert en partenariat avec Discovery Channel.

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui d’un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox, gratuitement, d’un épisode du programme “Robert Downey JR: Mes voitures, mon rêve” avec Discovery Channel, et découvrez l’acteur américain engagé, comme vous ne l’avez jamais vu !Free et Discovery Channel vous ouvrent les portes du garage de l’acteur et scénariste américain qui a collectionné les gros bolides tout au long de sa carrière, avant de prendre un virage engagé pour la planète. En rendant ses voitures de sport plus éco-responsables grâce à une équipe d’experts, Robert Downey JR vous fera découvrir d’incroyables transformations pour la bonne cause, tout en gardant l’âme de sa collection iconique.



Pour voir le 1er épisode gratuitement, rendez-vous sur L’Aktu Free de votre Freebox et pour visionner la suite, rendez-vous dès maintenant sur le service replay de Discovery Channel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox