Après avoir repoussé deux fois Iliad, Vodafone finalise un accord avec Swisscom pour le rachat de ses activités en Italie

Swisscom coupe l’herbe sous le pied de la maison-mère de Free en Italie.

Encore un coup dur pour Iliad. Après avoir rejeté plusieurs offres d’Iliad à plus de 10 milliards d’euros, le groupe Vodafone semble avoir trouver le repreneur idéal à ses yeux pour reprendre ses activités en Italie. “Swisscom est en pourparlers avancés, l’opérateur est train de finaliser les termes définitifs d’un accord et pourrait parvenir à un accord dès les prochaines semaines”, a révélé Bloomberg ce 27 février selon des sources proches du dossier.

Le groupe discuterait d’une offre d’environ 8 milliards d’euros sur Vodafone Italie. Le groupe britannique serait actuellement favorable à l’offre de Swisscom car elle comporte une composante en cash plus importante que la dernière offre d’Iliad laquelle consistait à créer une coentreprise à parts égales et aurait donné à Vodafone 6,6 milliards d’euros de liquidité. Swisscom envisage de regrouper son propre FAI Fastweb avec l’activité Vodafone Italie. Les négociations sont en cours et pourraient encore échouer, ont indiqué les sources. Si le rapprochement a lieu, Vodafone pourrait prendre une participation minoritaire dans la nouvelle entité combinée créée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox