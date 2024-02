C’est officiel, plus de 20 millions de Français ont désormais accès à France 2 en 4K via la TNT

“En janvier, la première phase de déploiement avait déjà permis de couvrir, en partie, l’Ile-de-France, les Pays de la Loire, la Nouvelle Aquitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. D’autres émetteurs seront mis en service jusqu’en juin 2024 afin de couvrir, à terme, environ 70% de la population. France 3 sera également disponible en UHD à partir de juillet 2024” précise TDF.

La technologie UHD (dite également 4K) offre aux téléspectateurs une définition d’image quatre fois supérieure à la Haute Définition mais également un ratio de contraste amélioré (HDR), une plage de couleurs plus large, une fréquence d’image supérieure ainsi qu’un son plus immersif. Pour cette diffusion, TDF utilise des standards de diffusion et de compression plus performants que les standards actuels de la TNT (le DVB-T2 et le HEVC).

Pour bénéficier de cette diffusion, les utilisateurs disposant d’un téléviseur compatible devront procéder à une recherche automatique ou manuelle des chaînes sur leur téléviseur.

Le site ma TNT, édité par TDF (https://www.matnt.tdf.fr), permet de connaître zone par zone les fréquences utilisées pour cette diffusion qui vient en complément des 31 chaines diffusées sur la TNT.

Calendrier

France 2 en 4K sera disponible dès le 2 avril prochain pour les téléspectateurs des régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval, suivis le 30 avril par les foyers situés dans les régions de Lyon, Saint-Etienne, Rouen, Le Mans.

Quant aux box des opérateurs, il faudra attendre encore un peu avant d’avoir l’information claire. Le calendrier de déploiement chez Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom est à venir. Pour ce qui est de France 3, c’est un lancement global qui est prévu dès le 10 ju