Netflix devrait encore augmenter ses prix en 2024

Au top de sa forme sur tous les plans, Netflix pourrait une nouvelle fois augmenter la facture de ses abonnés cette année.

Netflix devrait augmenter les prix de ses offres en 2024 dans certains pays, une stratégie qui lui permettrait une fois de plus d’accélérer la croissance de ses revenus et de ses bénéfices alors qu’il continue de prendre une part de plus en plus importante de l’écoute globale par rapport à la télévision. “Nous nous attendons à voir les tarifs augmenter cette année”, ont fait savoir les analystes d’UBS dirigés par l’analyste média et télécoms de Wall Street John Hodulik dans une note de recherche du 27 février, rapporte Variety.

Cette projection va dans le sens des dernières déclarations fin janvier du co-PDG de Netflix, Greg Peters lequel a estimé que la plateforme avait « largement suspendu les augmentations de prix » pendant qu’elle déployait le programme de partage de compte payant, “parce que nous considérions cela comme une forme de substitution. Maintenant que nous avons franchi cette étape, nous sommes en mesure de reprendre notre approche standard en matière d’augmentation des prix. Et les augmentations de prix, vous nous l’avez vu faire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Ces changements se sont bien mieux déroulés que prévu”.

La machine est désormais bien huilée, le leader de la SVOD mondiale associe à présent l’augmentation des revenus issus de son offre financée par la publicité et à une forte augmentation du nombre d’abonnés, de quoi potentiellement porter la croissance totale de ses revenus en 2024 à 15 %, selon les estimations des analystes, contre 7 % en 2023.

La dernière hausse de prix en date a été mise en place en octobre 2023 dans l’Hexagone. Si la formule Standard avec pub à 5,99€/mois et Standard à 13,49€ ont été épargnées, l’offre Essentiel est passée de 8,99€/mois à 10,99€/mois, soit une hausse de 2€. De son côté, l’abonnement Premium & subi la même hausse à 19,99€/mois au lieu de 17,99€/mois.

Il s’agissait de la deuxième hausse de prix de Netflix depuis janvier 2019 dans l’Hexagone, alors que lors de son lancement en 2014, ses trois forfaits étaient respectivement proposées à 7.99€, 8.99€ et 11.99€/mois. Fin janvier 2024, le géant américain a annoncé avoir gagné 13 millions d’abonnées supplémentaires lors du 4e trimestre 2023 dans le monde soit près de 30 millions sur an après une baisse historique en 2022. Il compte aujourd’hui plus de 260 millions d’abonnés.

