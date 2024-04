SFR réplique déjà à Free et Qiara avec le lancement d’une offre de sécurité domestique

Quelques semaines à peine après le lancement de l’offre de télésurveillance Qiara pour les abonnés Freebox, SFR propose son offre Maison Sécurisée.

Une offre sensiblement différente, mais visant le même public. SFR annonce aujourd’hui le lancement d’une offre d’autosurveillance nommée Maison Sécurisée. Cette dernière est proposée au tarif de 9.99€/mois pour les clients box de SFR mais est aussi disponible pour les non-abonnés SFR au prix de 14.99€/mois, avec des équipements de sécurité.

SFR propose ainsi de nombreux services intégrés et un pack d’équipements de base permettant de surveiller son domicile en direct grâce à une caméra WiFi full HD, de recevoir des alertes (SMS, appel, email…) en cas de détection et de bénéficier de l’intervention d’un agent de sécurité sur simple demande en cas de suspicion d’intrusion. Dans le pack de base, on compte une centrale sécurité connectée en WiFi, dotée d’une batterie et d’un relais 4G intégré en cas de coupure, une caméra WiFi full HD grand angle de 93° avec vision de nuit et détection de mouvement, un détecteur de mouvement et deux détecteurs d’ouverture.

Ce pack est indissociable de l’abonnement et coûte 121€ ou 1€ à l’achat puis 5€ par mois pendant 24 mois et d’autres accessoires sont disponibles à la vente, comme un détecteur de fumée, une sirène intérieure, une ou plusieurs télécommandes ou un clavier avec des badges permettant d’activer ou désactiver l’alarme. Les équipements peuvent être gérés via une application SFR Maison. L’abonnement quant à lui permet d’être assisté pour l’installation et l’utilisation des équipements, mais aussi, grâce à un partenariat avec Europ Assistance, d’un service qui permet l’intervention d’un agent de sécurité agréé CNAPS pour intervenir et garder votre domicile en cas de suspicion d’intrusion.

A l’opposé de l’offre de télésurveillance de Qiara proposée aux abonnés Freebox, il s’agit ici d’autosurveillance. Ainsi, il vous faudra vous-même contacter l’assistance, via un appel, pour dépêcher un agent de sécurité près de chez vous, la sollicitation de l’agent n’est pas gérée par le service directement.

