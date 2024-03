Free dévoile un nouveau partenariat avec Qiara et propose un système d’alarme connecté à prix réduit pour tous les abonnés Freebox

L’opérateur de Xavier Niel annonce aujourd’hui la création d’une option proposant un pack de sécurité et un abonnement de télésurveillance à tous les abonnés Freebox.

En marge du lancement de la Freebox Ultra, le fondateur de Free avait déclaré plancher sur une solution domotique proposée pour sa gamme de box. C’est désormais une réalité grâce à un partenariat avec Qiara, entreprise spécialisée dans la sécurité domestique, qui propose en option l’accès à plusieurs équipements de sécurité et même à un abonnement de télésurveillance pour l’ensemble des abonnés Freebox.

Via ce partenariat, les abonnés Freebox ont accès à une solution de sécurité nouvelle génération avec en exclusivité un tarif privilégié de -20%. Ainsi, le pack Essentiel de Qiara (caméra, détecteur de mouvement, détecteur d’ouverture, sirène d’alarme et clavier numérique) est proposé à 199€ au lieu de 249€ et deux abonnements de télésurveillance sont également disponibles, respectivement à 7.99€/mois et 15.99€/mois sans engagement. Pour connaître l’offre plus en détail, rendez-vous sur notre article dédié.

