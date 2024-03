Équipements, abonnements, tarifs… découvrez en détail la nouvelle offre de sécurité Qiara pour les abonnés Freebox

Que propose exactement Free grâce à ce nouveau partenariat signé avec Qiara ? Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de tout ce qu’il faut savoir sur la solution de sécurité proposée aux abonnés Freebox depuis ce matin.

Free dévoile aujourd’hui une toute nouvelle option de sécurité domestique proposée à l’ensemble des abonnés Freebox à prix réduit. Il est ainsi possible de commander un pack de sécurité assez complet pour protéger votre domicile, mais aussi de souscrire à un abonnement permettant d’accéder à divers services, y compris de la télésurveillance 24/7 pour votre logement. On vous explique tout sur cette solution Qiara.

Des équipements modernes

Le Pack Essentiel de Qiara, proposé par Free se compose de 5 objets connectés :

• Une caméra de surveillance full HD intelligente qui permet de visualiser de jour comme de nuit des flux vidéo en temps réel, garantissant ainsi une vigilance constante sur le logement. Cette caméra intègre surtout une technologie non intrusive : l’obturateur. Le cache de l’objectif se ferme automatiquement et le micro est coupé pour protéger la vie privée de ses abonnés.

• Un détecteur de mouvement : son capteur infrarouge lui permet de détecter un mouvement dans la pièce où il est installé sur une portée de 6 mètres tout en ignorant la présence d’animaux domestiques. L’utilisateur sera immédiatement averti en cas d’intrusion.

• Un détecteur d’ouverture à placer sur chaque fenêtre et porte qui permet de protéger toutes les entrées du logement et d’être averti immédiatement en cas d’ouverture.

• Une sirène d’alarme puissante (105 dB) qui dissuade les intrus : elle se déclenche en cas de mouvement ou d’ouverture détectés pour signaler une intrusion et être ainsi notifié en temps réel.

• Un clavier numérique : assurant une gestion complète, personnalisée et intuitive du système, le clavier permet d’activer ou de désactiver l’alarme en toute circonstance

Le tout est promis comme simple à installer grâce à une application mobile qui servira également à tout piloter. Qiara a pris le pari de proposer un design épuré pour ses équipements grâce à trois ans de développement, ce qui lui a permis de décrocher des prix de design prestigieux comme l’IF Design Award et le Red Dot Award. Ce pack est ainsi proposé à un tarif préférentiel : 199€ au lieu de 249€ soit 20% de remise.

Plusieurs abonnements de télésurveillance selon vos besoins

Si vous souhaitez que ces équipements soient complétés par des services plus précis, vous pouvez choisir parmi deux solutions plus ou moins onéreuses utilisant les services de SOTEL, leader français de la télésurveillance du professionnel et du haut risque. Ce service est opéré par plusieurs centres certifiés APSAD P5, soit le niveau de certification le plus exigeant en France. Si de base, vous avez accès à vos vidéos, aux notifications et à l’application Qiara en général, les bouquets Qiara Plus et Ultra proposent davantage de service mais sont payants.

Pour 7.99€/mois au lieu de 9.99€/mois, vous pourrez ainsi bénéficier en plus de la possibilité de créer des accès partagés à l’application Qiara en illimité, enregistrer et télécharger vos vidéos, d’un service de détection intelligente de personnes via l’IA, de l’historique complet des alertes et évènements détectés, d’une connexion de secours en cas de coupure d’électricité ou internet et d’un changement de piles proactif. L’abonnement Qiara Ultra, à 15.99€/mois, propose en plus l’accès à un bouton d’appel d’urgence et un service de télésurveillance 24/7.

Chaque abonnement est sans engagement. La souscription à l’ensemble de ces services et au pack se fait sur l’espace abonné Freebox ou lors de la souscription à une Freebox, par téléphone au 1044 ou en boutique Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox