Qui est Qiara, le nouveau partenaire de Free pour la sécurité domestique ?

Depuis ce matin, des équipements et services de Qiara sont proposés en option à tous les abonnés Freebox. Quelle est cette marque qui se définit comme “le Free de la télésurveillance” ?

Qiara est une marque assez récente dans le milieu de la sécurité domestique. Son histoire est étroitement liée à Free puisqu’elle a été créée par Alexis Bidinot qui a occupé le poste de directeur-général adjoint de Free entre 2017 et 2020 et s’était en particulier occupé du lancement de la Freebox Delta. Il avait finalement quitté Iliad pour “raisons personnelles”, mais fondait l’année même de son départ “Home Labs”, dont l’ambition était de chambouler le marché de la maison connectée en Europe.

La marque Qiara, lancée en 2022 est donc issue de cette volonté et propose une offre sans engagement à des prix inférieurs aux solutions concurrentes en mettant l’accent sur la vie privée. Les données sont chiffrées, les vidéos sont stockées en local, le reste est hébergé par Scaleway, division cloud d’Iliad. Seule la caméra est connectée au réseau, via un VPN propriétaire. Pour développer ce produit, le fondateur s’est entouré entre autres d’anciens ingénieurs et développeurs qui avaient participé au développement de la Freebox Delta.

Son objectif était alors de “bousculer le quasi-monopole de la télésurveillance: les principaux acteurs proposent un abonnement de 50 à 60 euros par mois ; il n’y a souvent pas de prix indiqués clairement sur Internet ; et les contrats courent sur une durée de trente-six à quarante-huit mois. Une habitude du monde des télécoms d’il y a vingt ans! Aujourd’hui, 10% des foyers en France sont équipés d’alarme. Selon différentes études, le potentiel du marché peut aller jusqu’à 44%”. Pour cela, l’entreprise avait levé 14 millions d’euros auprès de Xavier Niel et d’Iliad en 2023 pour investir dans le marketing et augmenter la production.

Si l’année dernière, elle ambitionnait d’équiper 500 000 foyers avec ses offres en 2025, ce tout nouveau partenariat avec Free pourrait faire booster les ventes. Lors de la conférence de présentation du partenariat, Qiara annonçait finalement s’attendre à atteindre le million d’utilisateurs à la même échéance.

