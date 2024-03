Abonnés Freebox : comment obtenir le nouveau pack de sécurité en option chez Free ?

Tous les abonnés Freebox ont dorénavant la possibilité de souscrire à un abonnement et d’acheter un pack dédié à la sécurité domestique grâce à un partenariat avec Qiara. Une souscription qui peut se faire de plusieurs manières.

Depuis ce matin, il est possible grâce à Free de bénéficier du Pack Essentiel de Qiara à tarif promotionnel, comprenant une caméra, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture, une sirène d’alarme et un clavier numérique ainsi qu’à deux formules d’abonnement pour profiter d’une solution de sécurité domestique. Si la souscription peut être réalisée au téléphone via le 1044 ou en boutique, vous pouvez également dès à présent commander depuis votre espace abonné.

Il suffit pour cela de vous rendre dans la section “mon abonnement”, puis de cliquer sur la ligne dédiée “Système d’alarme connecté Qiara”. Il vous faura ensuite simplement choisir quelle type de formule vous préférez : Qiara Basic qui propose un seul accès à l’application et des fonctionnalités assez simples, Qiara Plus qui inclut notamment la possibilité de créer des accès partagés, l’enregistrement et le téléchargement des vidéos ou la détection intelligente de personnes via l’IA ou Qiara Ultra qui ajoute notamment la télésurveillance 24/7. Les deux dernières formules coûtent respectivement 7.99€ et 15.99€/mois quand la première est gratuite, mais l’achat du pack à 199€ reste nécessaire pour en bénéficier.

Il s’agit d’une offre distincte souscrite directement auprès de QIARA et la réduction n’est applicable qu’une seule fois par abonnement Freebox. En cas de résiliation, vos services QIARA continueront à vous être facturés au tarif hors promotion et la résiliation peut être réalisée directement sur le site qiara.co. Les équipements Qiara sont livrés en moyenne en quatre jours ouvrés et en France métropolitaine uniquement. La livraison est assurée par DPD Predict, le service Premium de DPD et les frais de livraison sont offerts. Dès que votre commande sera expédiée par Qiara, vous recevrez un e-mail mentionnant le numéro de suivi de votre colis. Vous pouvez ainsi suivre en temps réel l’acheminement de votre commande jusqu’à son lieu de livraison.

Il est également proposé d’y souscrire directement lors d’une commande de Freebox, dans la section des options vous pouvez cocher l’offre qui vous intéresse directement. Il est également possible d’opter pour la solution de sécurité via les bornes disponibles dans les boutiques Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox