Comparatif : l’offre Qiara avec Free casse les prix du marché de la sécurité et de la surveillance à domicile

C’est une ambition affichée par Qiara : chambouler le marché de la télésurveillance en Europe. Avec l’offre proposée aux abonnés Freebox depuis ce matin, la marque se positionne clairement comme un outsider.

La nouvelle option de sécurité de Qiara en partenariat avec Free fait-elle vraiment une grande différence par rapport aux propositions des concurrents ? Si la marque est assez récente, son fondateur affiche clairement des ambitions de “bousculer le quasi-monopole de la télésurveillance” et en termes de tarifs et de services, Qiara peut clairement revendiquer son surnom de “Free de la sécurité“.

Dans ce tableau, vous pourrez trouver les acteurs majeurs du marché, dont notamment les plus importants, à savoir Verisure et Homiris. On peut ainsi voir qu’effectivement, la solution Qiara est la moins chère sur ce marché même au bout de 48 mois. Le tarif des équipements en lui-même est déjà drastiquement différent, mais les tarifs d’abonnements sont également généralement assez éloignés du marché.

On peut noter également que même dans des offres relativement proches d’un point de vue tarifaire comme Somfy ou Diagral, certains services inclus dans l’abonnement premium de Qiara doivent être souscrits en option alors que le tarif est déjà plus élevé. À l’heure où 10% du marché est équipé, d’une solution de sécurité domestique, l’offre Qiara fait ainsi figure d’option économique mais complète par rapport à de nombreux acteurs.

