Netflix va cesser de fonctionner sur certaines TV connectées

Suite à une mise à jour, l’application se retrouve inutilisable sur certains modèles de smart TV. Netflix justifie cela par une mesure de sécurité.

Mauvaise surprise pour certains abonnés Netflix : l’application disponible sur leurs vieilles TV connectées ne réponds plus et affiche désormais un message indiquant que leur appareil n’est plus compatible avec la plateforme de SVOD. C’est le cas d’une abonnée belge qui s’est retrouvée devant ce message malgré “une superbe télévision avec une superbe qualité d’image à plus de 2000 euros” Le géant américain justifie cette indisponibilité par le fait que les modèles concernés “sont plus anciens et donc plus susceptibles de présenter des risques de sécurité pour les membres “.

Elle affirme par ailleurs que les abonnés concernés ont été alertés “via un message intégré au service“. D’après Alex Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain, le noeud du problème réside dans les modèles prenant en charge un système de sécurité assez ancien : SSLv3. « Si le protocole SSL est trop vulnérable, les constructeurs de téléviseurs doivent faire des mises à jour de leurs appareils, sinon les applications qui sont dessus peuvent être attaquées » affirme-t-il.

Cependant, les modèles concernés devraient être assez rares : entre 10 et 14 ans d’ancienneté, selon le Parisien. Les abonnés concernés devront se tourner vers des solutions alternatives, comme le fait de caster sur la TV depuis votre téléphone ou d’utiliser un appareil tiers connecté : Chromecast, box des opérateurs et sous Android TV, Apple TV…

Source : RTL Info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox